В Германии призвали изменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал внести изменения в Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с учетом технологического и научно-технического прогресса последних десятилетий.
Он отметил, что в ближайшее время собирается обсудить этот вопрос с партнерами в рамках ОБСЕ. "Архитектура контроля над обычными вооружениями в Европе должна приобрести принципиально другие формы", — добавил Маас.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году 16 странами НАТО и 6 членами Организации Варшавского Договора. В 1999 году был подписан обновленный вариант ДОВСЕ, но он так и не вступил в силу.