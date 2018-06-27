В Германии призвали изменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал внести изменения в Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с учетом технологического и научно-технического прогресса последних десятилетий.

"Что касается, контроля над обычными вооружениями, тут нам тоже необходимо в срочном порядке двигаться вперед. Договор об обычных вооружённых силах в Европе… является устаревшим и уязвимым. Технологическое и военно-техническое развитие последних десятилетий совершенно не отражено в договоре", — заявил Маас на конференции по проблемам ядерного разоружения, организованной фондом имени Фридриха Эберта в Берлине

Он отметил, что в ближайшее время собирается обсудить этот вопрос с партнерами в рамках ОБСЕ. "Архитектура контроля над обычными вооружениями в Европе должна приобрести принципиально другие формы", — добавил Маас.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году 16 странами НАТО и 6 членами Организации Варшавского Договора. В 1999 году был подписан обновленный вариант ДОВСЕ, но он так и не вступил в силу.