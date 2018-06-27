Япония сообщила СБ ООН о возможном нарушении санкций против КНДР на море

ТОКИО, 27 июн — РИА Новости. Япония информировала Совет Безопасности ООН о новом случае предполагаемого нарушения резолюций СБ ООН о санкциях против КНДР, отследив в Восточно-Китайском море возможную перегрузку нефти с неизвестного судна на северокорейский танкер, сообщает министерство иностранных дел.

По его данным, 21 и 22 июня морские силы самообороны Японии видели в открытом море в 440 километрах от Шанхая танкер "Юпхён-5" (YU PHYONG 5), номер IMO 8605026, под флагом КНДР и рядом с ним неизвестное судно под флагом, напоминающим китайский.

Как отмечает МИД Японии, оба судна находились борт к борту и были соединены шлангами в течение двух дней. "По всеобъемлющим оценкам, правительство Японии имеет сильные подозрения, что они совершали перекачку (нефти) с борта на борт, в нарушение резолюций СБ ООН", — отмечает внешнеполитическое ведомство.

В марте 2018 года СБ ООН по резолюции номер 1718 запретил заходы в иностранные порты танкера "Юпхён-5".

"Япония информировала комитет Совета Безопасности (по санкциям в отношении КНДР) об этом инциденте и поделилась информацией с заинтересованными странами. Япония также обратила (на это) внимание Китая, к которому может иметь отношение неопознанное судно", — говорится в сообщении японского МИД.

В конце марта японцы также зафиксировали подозрительные действия еще одного северокорейского танкера "Самджон-2" (SAM JONG 2) примерно в том же районе вместе с еще одним судном, с которого, предположительно, перекачивали нефть.