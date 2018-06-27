Евросоюз и Украина никогда не были ближе, чем сегодня, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что, Евросоюз и Украина никогда не были ближе друг к другу, чем сегодня.

"ЕС и Украина никогда не были ближе, чем сегодня", — сказала она, выступая в Копенгагене на однодневной международной конференции по вопросам ускорения реформ на Украине "Движущая сила изменений" (A Driver for Change).

По словам Могерини, ЕС "продолжит поддерживать реформы и украинский народ очень надежным и конкретным образом". "Вы можете рассчитывать на нас", — отметила глава дипломатии ЕС.

При этом она сообщила, что ЕС с 2014 года инвестировал в экономику Украины более чем кто-либо: свыше 13 миллиардов евро. Этот показатель является самым "крупным пакетом помощи в истории ЕС". "Наше новое соглашение об ассоциации (между ЕС и Украиной — ред.) является самым амбициозным из всех тех, который ЕС когда-либо заключал со странами", — подчеркнула Могерини.

Она также указала на необходимость того, чтобы Украина продолжала следовать по пути реформ, бороться с коррупцией, учредив антикоррупционный суд, а также улучшила ситуацию с обеспечением правопорядка.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.