Украинский военный рассказал, что передал Сенцову взрывчатку

Олег Сенцов на первом основном слушании по делу о терактах в Крыму. Архивное фото

Олег Сенцов на первом основном слушании по делу о терактах в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Во вторник на киевской конференции ОБСЕ по свободе СМИ на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и признался, что лично занимался перевозкой взрывчатки для Олега Сенцова, который планировал теракт в Крыму, сообщает Strana.ua.

По его словам, в 2014 году он ввез в Крым предмет, из-за которого потом осудили украинца. По мнению издания, речь шла именно о взрывчатке.

Мужчина объяснил, что решил рассказать об этом, чтобы украинские спецслужбы нашли людей, сдавших Сенцова российским правоохранительным органам. Он также заявил, что у того есть некая информация, обнародование которой невыгодно Киеву.

"Понимаете, двадцатку, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали", — отметил мужчина.

Дело Сенцова

Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии за подготовку терактов в Крыму.

Десять лет лишения свободы также получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных.

Впоследствии уполномоченные по правам человека обменялись списками из 34 человек для посещений.

В середине мая Сенцов отказался от пищи. Его голодовка проходит под контролем медработников ямальской колонии, где осужденный отбывает наказание.

Появившуюся же информацию о том, что Сенцова кормят насильно, опровергли в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ему проводится поддерживающая терапия, состояние его здоровья удовлетворительное.

Так, глава Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, что Сенцова кормят той же смесью, что и в свое время Надежду Савченко.

Возможность обмена Сенцова

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил Порошенко.

В свою очередь, Путин во время "прямой линии" заявил, что Россия пока не думала об обмене арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Президент напомнил, что Сенцова задержали "не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди".

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, задержание Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей".

Кроме того, как отметила Москалькова, сложности с обменом Сенцова связаны с тем, что у него двойное гражданство. По ее словам, согласно действующему законодательству это невозможно, пока не появится специальное соглашение.

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога