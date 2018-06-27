РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Украинский военный рассказал, что передал Сенцову взрывчатку

12:1627.06.2018
(обновлено: 12:54 27.06.2018)
037571
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкОлег Сенцов на первом основном слушании по делу о терактах в Крыму. Архивное фотоОлег Сенцов на первом основном слушании по делу о терактах в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Во вторник на киевской конференции ОБСЕ по свободе СМИ на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и признался, что лично занимался перевозкой взрывчатки для Олега Сенцова, который планировал теракт в Крыму, сообщает Strana.ua.

Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг Сенцова
По его словам, в 2014 году он ввез в Крым предмет, из-за которого потом осудили украинца. По мнению издания, речь шла именно о взрывчатке.

Мужчина объяснил, что решил рассказать об этом, чтобы украинские спецслужбы нашли людей, сдавших Сенцова российским правоохранительным органам. Он также заявил, что у того есть некая информация, обнародование которой невыгодно Киеву.

"Понимаете, двадцатку, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали", — отметил мужчина.

Дело Сенцова

Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии за подготовку терактов в Крыму.

Десять лет лишения свободы также получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Украинский режиссер Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Поклонская напомнила о преступлении Сенцова
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных.

Впоследствии уполномоченные по правам человека обменялись списками из 34 человек для посещений.

В середине мая Сенцов отказался от пищи. Его голодовка проходит под контролем медработников ямальской колонии, где осужденный отбывает наказание.

Появившуюся же информацию о том, что Сенцова кормят насильно, опровергли в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ему проводится поддерживающая терапия, состояние его здоровья удовлетворительное.

Так, глава Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, что Сенцова кормят той же смесью, что и в свое время Надежду Савченко.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев "лепит" из Вышинского террориста для обмена на Сенцова, заявили в ОП
Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Возможность обмена Сенцова

О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил Порошенко.

В свою очередь, Путин во время "прямой линии" заявил, что Россия пока не думала об обмене арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Президент напомнил, что Сенцова задержали "не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди".

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, задержание Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей".

Кроме того, как отметила Москалькова, сложности с обменом Сенцова связаны с тем, что у него двойное гражданство. По ее словам, согласно действующему законодательству это невозможно, пока не появится специальное соглашение.

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога
Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
27 июня 17:00
-
Мексика
-
Швеция
27 июня 17:00
-
Республика Корея
-
Германия
27 июня 21:00
-
Швейцария
-
Коста-Рика
27 июня 21:00
-
Сербия
-
Бразилия
Чемпионат мира по футболу 2018
27 июня 17:00
-
Мексика
-
Швеция
27 июня 17:00
-
Республика Корея
-
Германия
27 июня 21:00
-
Швейцария
-
Коста-Рика
27 июня 21:00
-
Сербия
-
Бразилия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена