В Раде обвинили США в разжигании военного конфликта на Украине

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все для его продолжения. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, Украина должна установить мир на своей территории и отменить все санкции, установленные нынешним правительством, чтобы вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами и реанимировать экономику. Однако Вашингтон не допустит такого развития событий, поскольку, по мнению Мураева, ограничительные меры направлены на ослабление ЕС и России.

"Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны", — заявил политик.

Депутат подчеркнул, что нынешняя украинская власть потакает Вашингтону в этом вопросе, тем самым "изменяя родине".

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.