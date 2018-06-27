В Раде обвинили США в разжигании военного конфликта на Украине

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все для его продолжения. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны", — заявил политик.
Депутат подчеркнул, что нынешняя украинская власть потакает Вашингтону в этом вопросе, тем самым "изменяя родине".
Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.