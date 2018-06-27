Оппозиция в Кишиневе планирует новые протесты

КИШИНЕВ, 27 июн — РИА Новости. Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов на выборах мэра Кишинева, объединяются в движение национального сопротивления и намерены проводить еженедельные протесты до тех пор, пока не будут признаны итоги голосования.
"Решение суда об аннулировании результатов выборов мэра Кишинева — это установление диктатуры. Мы сообщаем, что создаем движение народного сопротивления. Мы призываем, чтоб ячейки этого движения были созданы по всей стране. Вместе мы будем проводить еженедельные протесты", — заявила на брифинге в среду лидер партии PAS Майя Санду.
Основные требования движения: признание итогов голосования, а также отставка и уголовное преследование судей всех инстанций, которые приняли решение об аннулировании выборов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии соберется на заседание в пятницу, 29 июня, чтобы решить, что дальше будет с руководством мэрией. Сторонники Нэстасе будут ждать решения на улице у стен ЦИКа.
Протесты в столице Молдавии начались 19 июня — в этот день суд первой инстанции отказался признать итоги выборов. Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.