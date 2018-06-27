Оппозиция в Кишиневе планирует новые протесты

КИШИНЕВ, 27 июн — РИА Новости. Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов на выборах мэра Кишинева, объединяются в движение национального сопротивления и намерены проводить еженедельные протесты до тех пор, пока не будут признаны итоги голосования.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Однако Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными.

"Решение суда об аннулировании результатов выборов мэра Кишинева — это установление диктатуры. Мы сообщаем, что создаем движение народного сопротивления. Мы призываем, чтоб ячейки этого движения были созданы по всей стране. Вместе мы будем проводить еженедельные протесты", — заявила на брифинге в среду лидер партии PAS Майя Санду.

Основные требования движения: признание итогов голосования, а также отставка и уголовное преследование судей всех инстанций, которые приняли решение об аннулировании выборов.

"В воскресенье, 1 июля, мы мобилизуем большое количество народа на площади Великого национального собрания в 14.00. Нужно понимать, что от количества тех, кто придет на площадь, зависит то, как будут к нам относиться. Нельзя допустить, чтобы то же самое произошло на парламентских выборах осенью", — добавил Нэстасе.

Центральная избирательная комиссия Молдавии соберется на заседание в пятницу, 29 июня, чтобы решить, что дальше будет с руководством мэрией. Сторонники Нэстасе будут ждать решения на улице у стен ЦИКа.

Протесты в столице Молдавии начались 19 июня — в этот день суд первой инстанции отказался признать итоги выборов. Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.