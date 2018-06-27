Спецсессия ОЗХО начала рассмотрение поправок в британский проект решения

ГААГА (Нидерланды), 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге начали рассматривать поправки в предложенный Великобританией проект решения, сообщил в среду глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Сейчас пошли поправки. Первый — Казахстан", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в проект решения предложены пять поправок: от Венесуэлы, Ирана, Белоруссии, Казахстана и Бурунди.

"Поправки будут рассматривать и голосовать. Мы (Российская делегация) на этом настаивали в соответствии с правилами организации", — добавил Коломанов.

Во второй половине дня запланировано голосование по британскому проекту. Также, помимо него, на рассмотрение могут быть представлены также совместный проект РФ и КНР, а также проект Бурунди.

Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия, проходит в Гааге с 26 по 28 июня.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможных отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери. Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония.