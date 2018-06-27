Спецсессия ОЗХО начала рассмотрение поправок в британский проект решения

ГААГА (Нидерланды), 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге начали рассматривать поправки в предложенный Великобританией проект решения, сообщил в среду глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"Сейчас пошли поправки. Первый — Казахстан", — сказал он.
Ранее сообщалось, что в проект решения предложены пять поправок: от Венесуэлы, Ирана, Белоруссии, Казахстана и Бурунди.
Во второй половине дня запланировано голосование по британскому проекту. Также, помимо него, на рассмотрение могут быть представлены также совместный проект РФ и КНР, а также проект Бурунди.
Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия, проходит в Гааге с 26 по 28 июня.