МИД рассказал о международной поддержке подходов России на Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Подходы России к поиску путей снижения напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке разделяют большинство стран мира, говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассматриваем состоявшееся заседание как важный шаг в целях комплексного анализа первопричин турбулентности на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки и выработки согласованных подходов по ее преодолению. Отмечаем, что российские подходы в данной сфере разделяются подавляющим числом государств мира", — говорится в сообщении ведомства по итогам заседания Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Москвы для обсуждения ситуации в регионе.

Заседание Совбеза состоялось в понедельник. В ходе заседания представитель российской стороны, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подчеркнул необходимость формирования в регионе архитектуры мира и безопасности с использованием российских инициатив, в том числе предполагающих выработку мер безопасности и доверия для Персидского залива, сообщили в МИД РФ.

Ведомство добавляет, что Вершинин подтвердил безальтернативность урегулирования палестинской проблемы на основе формулы двух государств и в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, подчеркнул важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД). Российская сторона проинформировала членов ООН об усилиях в рамках астанинского процесса для преодоления кризиса в Сирии и выразила поддержку действий генсека ООН и его спецпредставителей для урегулирования в Ливии, Йемене и Ираке, отмечается в сообщении министерства.