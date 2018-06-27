Вершинин обсудил с заместителем генсека ООН Сирию, КНДР и Иран

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил вопросы, связанные с Сирией, КНДР и Ираном с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Роузмэри Дикарло, сообщает российский МИД.

"В фокусе внимания была обстановка в Сирии под углом усилий, направленных на продвижение политического процесса в контексте осуществления резолюции Совета Безопасности ООН 2254. Обсуждалась также проблематика Ближневосточного урегулирования, КНДР и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)", — говорится в сообщении МИД.

На прошедшей во вторник встрече представитель РФ подчеркнул безальтернативность переговорных решений конфликтов и выразил поддержку посреднических усилий ООН по урегулированию ситуации в "горячих точках".

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