Президент Чехии утвердил состав нового правительства

ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан утвердил утром в среду состав нового коалиционного правительства страны во главе с премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем, в кабинет вошли 10 министров от возглавляемого Бабишем движения ANO и 4 министра от социал-демократов, при этом лидер социал-демократов Ян Гамачек временно совмещает посты глав МВД и МИД.

"Я утвердил вас на постах министров. Надеюсь, что ваше правительство получит вотум доверия в парламенте, и вы своей деятельностью вложите полноценный вклад в развитие нашей республики", — сказал Земан. Церемония транслировалась по государственному ТВ.

Убедительно выигравшее в октябре 2017 года парламентские выборы движение ANO не смогло поначалу найти партнеров для коалиции, и его лидер Бабиш составил в декабре минувшего года однопартийный кабинет с участием ряда независимых экспертов, который, однако, не получил в январе 2018 года доверие в парламенте. После этого начались переговоры о коалиции между ANO и социал-демократами, которые продолжались почти 5 месяцев.

В начале июня Земан повторно назначил Бабиша премьером и поручил ему формирование правительства.

Новая правящая коалиция располагает в парламенте 93 (из 200) мандатами и для проведения своей политики вынуждена будет опираться на поддержку 15 депутатов от компартии. В связи с этим кабинет Бабиша подвергается жесткой критике со стороны правых партий, полагающих, что тем самым впервые после "бархатной революции" 1989 года коммунисты вновь получили пусть не прямой, но косвенный доступ к власти в стране.

Лидер социал-демократов Ян Гамачек временно будет руководить одновременно МВД и МИД, поскольку президент Земан отверг кандидатуру его коллеги по партии Мирослава Похе на пост главы МИД из-за расхождений с ним во взглядах на прием мигрантов в стране. Пост министра обороны занял прежний глава МВД Лубомир Метнар. Министром юстиции назначена Татьяна Мала, главой минпромторга – Марта Новакова.

Ранее премьер Бабиш заявил о том, что намерен обратиться в парламент за вотумом доверия для своего правительства 11 июля.