Премьер Польши предложил изменить закон о холокосте

ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал отмену уголовного наказания за обвинение Польши и ее народа в преступлениях холокоста, сообщил журналистам шеф канцелярии премьера Михал Дворчик.
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к маршалу Сейма с просьбой о дополнении повестки дня Сейма пунктом, касающимся поправок в закон об Институте Национальной Памяти", — сказал Дворчик.
При этом он уточнил, что "целью было и является — защита доброго имени Польши и исторической правды", но Варшава располагает более эффективными инструментами — гражданско-правовыми вместо уголовных.
Закон о холокосте
Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам.
Такое же наказание грозит за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.
Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.
По этому закону пока не возбуждено ни одно уголовное дело.