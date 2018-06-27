Премьер Польши предложил изменить закон о холокосте

ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал отмену уголовного наказания за обвинение Польши и ее народа в преступлениях холокоста, сообщил журналистам шеф канцелярии премьера Михал Дворчик.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к маршалу Сейма с просьбой о дополнении повестки дня Сейма пунктом, касающимся поправок в закон об Институте Национальной Памяти", — сказал Дворчик.

При этом он уточнил, что "целью было и является — защита доброго имени Польши и исторической правды", но Варшава располагает более эффективными инструментами — гражданско-правовыми вместо уголовных.

Закон о холокосте

Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам.

Штраф или лишение свободы до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.

Такое же наказание грозит за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

По этому закону пока не возбуждено ни одно уголовное дело.