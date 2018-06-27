КИШИНЕВ, 27 июн — РИА Новости. Госсекретарь Румынии по политике обороны, планированию и международным связям Мирча Душа отметил важность содействия проектам США по военной инфраструктуре, сообщает во вторник пресс-служба румынского министерства обороны.

"Мирча Душа подчеркнул преимущество присутствия военных сил США в Румынии, особенно с точки зрения сдерживания угроз в адрес национальной безопасности, учитывая большое количество совместных учений, проведенных для повышения уровня сотрудничества между военными Румынии и других партнерских стран", — говорится в сообщении.

Душа отметил, что в 2018 году запланировано более 65 учений с участием свыше 8 тысяч военных.

"Минобороны наращивает операционные возможности армии с помощью программ по приобретению современных военных систем, совместимых с военными системами союзников. Столь же важно продолжить содействовать осуществлению инфраструктурных проектов, которые разрабатываются Соединенными Штатами в рамках инициативы сдерживания в Европе ", — заявил госсекретарь.

В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.