В Израиле обвинили ХАМАС в ракетном обстреле из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн — РИА Новости. Израильские военные обвинили боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС в массированном ракетном обстреле южных районов страны и предупредили, что те поплатятся за "террор и нестабильность".
Военные говорят, что обстрел начался после того, как они нанесли удары по транспортному средству одного из активистов ХАМАС, который участвовал в запусках через границу воздушных шаров с зажигательными и взрывными устройствами. Целями бомбардировки также стали два наблюдательных поста боевиков-исламистов.
"Одновременно с этим террористическая организация ХАМАС начала обстрел израильской территории из сектора Газа. Террористическая организация ХАМАС будет нести ответственность за последствия действий, провоцирующих террор и нестабильность", — предупредили военные.
Армейская пресс-служба пока не сообщала об ударах по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.