Израильские военные засекли три новых ракетных пуска из сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (282)

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн — РИА Новости. Израильские военные засекли пуски еще трех ракет из сектора Газа и перехватили две из них, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о пострадавших, материальном ущербе и ответных действиях пока не поступало.

"Три пуска зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. Два из них были, по-видимому, перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", — сказано в пресс-релизе.

Ранее, по подсчетам военных, палестинские боевики выпустили по югу Израиля девять ракет, одна из которых была сбита.

Из-за обстрелов в населенных пунктах на границе с сектором Газа всю ночь звучат сирены воздушной тревоги, призывая жителей укрыться в бомбоубежищах.