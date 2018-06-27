Защита Никулина перестала добиваться его перевода из одиночной камеры

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Защита россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США во взломе социальных сетей, включая LinkedIn, приостановила попытки добиться его перевода из одиночной камеры в зону общего режима, сообщил в среду РИА Новости адвокат россиянина Аркадий Бух.

"Мы немножко приостановили нашу борьбу по переводу его в другие отсеки тюрьмы по причине того, что мы считаем, что там сравнительно безопасно по сравнению с общим режимом", — сказал он.

Адвокат пояснил, что тюрьма, в которой находится россиянин, — это учреждение уровня штата, где содержатся опасные преступники, а не "белые воротнички". Он также отметил активное участие сотрудников российского консульства РФ в судьбе Никулина.

"Они создают ситуацию, при которой на его дело обращают внимание. И это помогает", — сказал Бух.

Он сообщил, что Никулин "чуть ли не каждый день" общается по телефону с родственниками, что для него является очень сильной психологической поддержкой. Руководство тюрьмы тоже не создает препятствий в общении подзащитным.

"Со стороны тюрьмы нормально. У нас были хорошие продвижения, нам удалось ему и персональные вещи передать и кое-какую одежду добыть", — сказал Бух.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.