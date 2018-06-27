Россиянин Никулин отказался признать себя виновным в американском суде

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США во взломе социальных сетей, включая LinkedIn, в среду отказался признать свою вину, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.

"Признать себя виновным клиент отказался", — сказал он, комментируя итоги прошедших в этот день слушаний.

По его словам, судья определила график дальнейшего процесса, подачи петиций и прочих формальностей.

"Весь этот процесс заканчивается судом присяжных, который (назначен – ред.) на 28 января 2019 года в 7.30 утра" — сказал Бух.

Он уточнил, что дату предложила защита, и прокуратура до 3 июля может предложить другие варианты, но пока ни судья, ни обвинение не высказали никаких пожеланий или возражений. Если таких предложений не поступит, то 28 января останется датой суда.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.