Палестинские боевики выпустили девять ракет по Израилю

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (280)

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн — РИА Новости. Палестинские боевики выпустили в ночь на среду из сектора Газа девять ракет, одну из которых перехватили израильские военные, сообщила армейская пресс-служба.

О пострадавших, материальном ущербе и ответных действиях информации пока не поступало.

"Зафиксированы девять пусков из сектора Газа по израильской территории. Один из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол", — говорится в пресс-релизе.

Из-за обстрелов в населенных пунктах на юге Израиля несколько раз за ночь сработали сирены воздушной тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.