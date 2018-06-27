МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Крупные инвесторы Facebook, которые совокупно владеют акциями компании на три миллиарда долларов, намерены добиться увольнения ее основателя Марка Цукерберга с поста председателя правления и лишения его власти в компании, пишет BusinessInsider.

По информации издания, инвесторы Facebook все больше недовольны тем, как основатель компании руководит социальной сетью. По их словам, они еще никогда не были настолько разъяренными с 2012 года, когда компания вышла на торги. После ряда скандалов — от использования платформы для влияния на выборы в США до безнаказанного сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica — разочарование владельцев акций росло все больше.

Недовольные инвесторы связывают возникновение этих проблем со способом управления Facebook. По их мнению, должной реакции на все проблемы не последовало, потому что корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления.

"У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которыми компания, кажется, не готова разобраться и которые могут привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное", — сказал один из акционеров Скотт Стингер.

Инвесторы открыто требуют, чтобы Цукерберг ушел в отставку с должности председателя правления, а на его место был нанят независимый исполнительный директор. Они также хотят отменить двухуровневую структуру акций Facebook, потому что это позволяет Цукербергу и членам его ближайшей команды сосредоточить слишком много власти в своих руках.