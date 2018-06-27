В Марокко осудили лидера протестного движения

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лидер протестного движения 2016-2017 годов в марокканском регионе Эр-Риф Нассер Зефзари получил 20 лет тюрьмы за "заговор против государства", сообщает местный новостной портал H24info.

По данным портала, судебный процесс прошел во вторник в Апелляционном суде Касабланки.

Помимо Зефзари три других участника движения также получили по 20 лет тюрьмы, еще трое — по 15 лет, семеро — по 10 лет. Мера наказания для остальных подсудимых составила от одного до семи лет и различные штрафы. В общей сложности на скамье подсудимых оказались более 50 человек.

Волна протестов против "коррупции и несправедливости" в марокканском городе Эль-Хосейма (регион Эр-Риф) прошла в 2016-2017 годах. Она была спровоцирована гибелью местного рыбака, раздавленного в мусоровозе при попытке извлечь оттуда конфискованную полицией рыбу.