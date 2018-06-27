Новак обсудил в США "Северный поток-2"

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что обсуждал в США вопрос строительства газопровода "Северный поток-2".

"Затрагивали вопросы "Северного потока", обсуждали эту тему… Будем в контакте по этому вопросу", — сказал Новак, отказавшись от дальнейших комментариев.

"Мы обменялись позициями по данному вопросу. Говорилось о том, что это экономически целесообразный для Европы проект, в котором заинтересованы европейские потребители, который реализуется европейскими компаниями совместно с "Газпромом". Конечно, в целях энергобезопасности Европы и обеспечения потребностей Европы в экологически чистых энергетических ресурсах перспективы реализации таких инфраструктурных проектов должны быть построены на экономической основе без различных политических оценок этого проекта", — добавил российский министр.

США добиваются от европейских стран отмены строительства "Северного потока-2", мотивируя это необходимостью "диверсификации энергопоставок", и грозят санкциями против компаний, которые могут присоединиться к проекту. Также США активно лоббируют собственный СПГ на европейском рынке.