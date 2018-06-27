МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Петр Порошенко боится проведения любых выборов, поскольку видит реальное положение дел в рейтинге симпатий украинцев. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал народный депутат Евгений Мураев.
Что касается внеочередных парламентских выборов, то Мураев отметил, что они не могут пройти за полгода до президентских выборов, то есть само голосование должно пройти в этот срок.
"Но, насколько я знаю, администрация президента сейчас рассуждает о том, что выборы можно назначить за полгода. Поэтому вполне возможно, что в конце августа он попытается это сделать, используя весь свой админресурс, администрацию президента, СБУ, генпрокуратуру, катаньем, угрозами, включив весь репрессивный аппарат, получить максимальное количество мест в парламенте", — подчеркнул Мураев.
Как сообщалось ранее, среди вероятных кандидатов в президенты Украины наибольшей поддержкой пользуется Юлия Тимошенко. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", за нее готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: почти 52% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае.