МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Петр Порошенко боится проведения любых выборов, поскольку видит реальное положение дел в рейтинге симпатий украинцев. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал народный депутат Евгений Мураев.

"Если я не ошибаюсь, нужно еще проверить Конституцию, если Порошенко сам сложит полномочия, то принимать участие во внеочередных выборах президента он не имеет права. Поэтому я бы на это не рассчитывал. Но уверяю, что Порошенко боится досрочных, внеочередных и любых других выборов, потому что видит реальную социологию и как бы он ни витал в облаках, понимает реальное положение дел в стране и любовь людей к нему", — объяснил депутат.

Что касается внеочередных парламентских выборов, то Мураев отметил, что они не могут пройти за полгода до президентских выборов, то есть само голосование должно пройти в этот срок.

"Но, насколько я знаю, администрация президента сейчас рассуждает о том, что выборы можно назначить за полгода. Поэтому вполне возможно, что в конце августа он попытается это сделать, используя весь свой админресурс, администрацию президента, СБУ, генпрокуратуру, катаньем, угрозами, включив весь репрессивный аппарат, получить максимальное количество мест в парламенте", — подчеркнул Мураев.

Как сообщалось ранее, среди вероятных кандидатов в президенты Украины наибольшей поддержкой пользуется Юлия Тимошенко. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", за нее готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: почти 52% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае.