Украинский военный подтвердил, что перевозил взрывчатку для Сенцова

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Во время конференции ОБСЕ в Киеве во вторник на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и признался, что лично занимался перевозкой взрывчатки для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта в Крыму, сообщает Strana.ua.

По его словам, в 2014 году он ввез на территорию Крыма некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. По мнению издания, речь шла именно о взрывчатке.

"Один из тех предметов (из-за которого вменили терроризм Сенцову) перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма. Другие мероприятия я проводил, но в соцсетях меня (неразборчиво)… до последнего бойца Сакского гарнизона (неразборчиво), на котором я в советские времена проходил срочную службу. И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть", — приводит слова военного Strana.ua.

Выступающий объяснил, что решил рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины выявили людей, сдавших Сенцова российским правоохранительным органам. Он также заявил, что Сенцов обладает некоей информацией, обнародование которой не выгодно Киеву.

"Понимаете, двадцатку, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам", — отметил мужчина.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.