Эксперт объяснил, зачем США ремонтируют построенные при СССР аэродромы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты ремонтируют построенные в советское время аэродромы в Восточной Европе для сдерживания России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT.

По словам специалиста, США осознают провалы в боеготовности европейских армий и надеются усилить возможности боевой и транспортной авиации. Для этого Пентагон модернизирует аэродромы у российских границ. При этом эксперт отметил, что враждебность Вашингтона в адрес Москвы не поддается логическому объяснению.

"Это акт силового давления на нашу страну. Программа американцев выглядит совершенно неадекватно в современной военно-политической обстановке. Вторжение России в одну из стран альянса — это бредни и фантазия, которые не находят логичного объяснения даже на Западе. Но под этим предлогом войска НАТО приближаются к границе Российской Федерации", — сказал Кнутов.

Собеседник телеканала уверен, что США провоцируют новую гонку вооружений, что не совпадает с планами России. Однако, по мнению эксперта, Москва сможет достойно ответить Вашингтону на укрепление авиационной инфраструктуры в Европе.

Ряд американских СМИ сообщают, что Белый дом в 2019 году может выделить 828 миллионов долларов на сдерживание России. Большую часть суммы планируют потратить на модернизацию аэродромов, чтобы организовать разветвленную сеть базирования американских самолетов у российских границ в Европе.