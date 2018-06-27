Эксперт объяснил, зачем США ремонтируют построенные при СССР аэродромы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты ремонтируют построенные в советское время аэродромы в Восточной Европе для сдерживания России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT.
"Это акт силового давления на нашу страну. Программа американцев выглядит совершенно неадекватно в современной военно-политической обстановке. Вторжение России в одну из стран альянса — это бредни и фантазия, которые не находят логичного объяснения даже на Западе. Но под этим предлогом войска НАТО приближаются к границе Российской Федерации", — сказал Кнутов.
Ряд американских СМИ сообщают, что Белый дом в 2019 году может выделить 828 миллионов долларов на сдерживание России. Большую часть суммы планируют потратить на модернизацию аэродромов, чтобы организовать разветвленную сеть базирования американских самолетов у российских границ в Европе.