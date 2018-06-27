На Гавайях стартуют крупные военно-морские учения под эгидой США

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Крупнейшие в мире международные морские учения RIMPAC ("Тихоокеанский рубеж") 2018, в которых примут участие военные 26 государств, начинаются в среду в районе Гавайских островов. В них не участвует Китай, приглашение которого США отозвали за месяц до события.

Согласно информации ВМС США, в общей сложности в учениях будут задействованы 47 кораблей, пять подводных лодок, более 200 самолетов и 25 тысяч человек.

С 27 июня по 2 августа они отработают действия при крупных стихийных бедствиях, десантирование, борьбу с пиратами, действия против подводных лодок и авиации условного противника, проведут ракетные стрельбы и другие мероприятия.

Своих военных прислали Австралия, Канада, Франция, Германия, Индия, Мексика, Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Великобритания и другие страны. Впервые участие в RIMPAC принимают Бразилия, Израиль, Шри-Ланка и Вьетнам.

В этот раз в них не участвует Китай, приглашение которому Вашингтон отозвал в конце мая. Основанием для этого стала "милитаризация Китаем спорных объектов в Южно-Китайском море". Речь шла о том, что группа стратегических бомбардировщиков H-6K в ходе учебных маневров впервые приземлилась и взлетела с аэродрома на одном из островов в Южно-Китайском море, принадлежность которого оспаривают соседи Китая.

По мнению американской стороны, это повышает напряженность и дестабилизирует регион, что несовместимо с принципами и целями учений RIMPAC. В Пекине такой шаг назвали неконструктивным и в очередной раз заявили о безосновательности американских обвинений.

Военно-морские учения RIMPAC, организаторами которых выступают США, проводятся с периодичностью раз в два года близ Гонолулу (Гавайи). Первые учения прошли в 1971 году. В этом году они пройдут в 26-й раз.