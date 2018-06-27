Украина не спешит с объяснениями по делу Бабченко, заявили в ОБСЕ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. СБУ до сих пор не предоставила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе объяснения относительно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Он сказал, что беседы между представителями СБУ и ОБСЕ по делу Бабченко не было, и отметил, что организация не может объективно оценивать эту ситуацию ввиду отсутствия объяснений от украинских правоохранителей.

"Нет объяснения. По этой причине я не могу комментировать это дело. Я сказал, что нам нужно, — это иметь информацию. Но ее у нас нет", — уточнил Дезир.

Ранее, после того, как выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой, Арлем Дезир выразил свое сожаление по поводу того, что на Украине дезинформируют граждан.

"Убийство" Бабченко

Украинские власти в конце мая сообщили, что Бабченко был застрелен на лестничной клетке в своем доме, однако через день журналист появился на пресс-конференции СБУ. По словам главы ведомства Василия Грицака, сообщение об "убийстве" было частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение.

Позднее в Киеве задержали и на два месяца заключили под стражу предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского бизнесмена Бориса Германа.

Ряд международных ассоциаций осудили методы СБУ. Так, в НАТО заявили, что подобные операции могут подорвать доверие к СМИ. Намеренное распространение недостоверной информации раскритиковали в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

Россия также подвергла инсценировку убийства Бабченко критике. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что спецоперация СБУ поставила крест на работе мирового журналистского сообщества по получению особых гарантий безопасности, необходимых, в том числе, при работе в горячих точках.