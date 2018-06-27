МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Деятельность СБУ теперь нацелена на обслуживание интересов антиукраинской власти в ее борьбе за самосохранение, рассказала народный депутат Инна Богословская в эфире телеканала NewsOne.

"Я думаю, что нам даже придется переименовывать Службы безопасности Украины, потому что СБУ перестала быть организацией, которая защищает Украину и украинцев. Она стала службой, которая обслуживает интересы антиукраинской власти в ее борьбе за самосохранение — это ненормально", — сказала нардеп.

По ее мнению, властные структуры также взяли под свой контроль крайне правые группы и финансируют их из госбюджета.

"Органы государственной власти фактически взяли под свое крыло крайне правые организации. Когда С14, разгромившее лагерь ромов на Лысой горе, получает деньги из бюджета Министерства молодежи и спорта и крышуется СБУ, то это не может не привести к самым тяжелым последствиям. Мы не можем на это повлиять, потому что власть слилась с антиукраинскими элементами, которые демонстрируют свою грубую силу. Власть считает, что она сможет использовать эту грубую силу для своей защиты. Эти игры — аморальны и преступны", — подчеркнула Богословская.