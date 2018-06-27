Human Rights Watch раскритиковала политику Киева по отношению к журналистам

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Представитель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Киеве Таня Купер заявила, что у Украины нет причин не давать журналистам делать свою работу.

Ранее посольство России на Украине сообщило, что украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с отказом сотрудникам российских средств массовой информации во въезде на Украину.

"Мы говорим о том, что свобода прессы — это фундаментальное право человека. И то, что у Украины, возможно, есть причины для того, чтобы не любить, например, те материалы, которые готовит ваша компания — RT — или другие российские СМИ, — это не причина, для того, чтобы не допускать журналистов делать свою работу", — приводит слова Купер RT.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, запрет въезда на территорию Украины Евгению Примакову и Поле Слиер подтверждает, что Киев не собирается прекращать развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ, в том числе российских. Она отметила, что Россия ожидает от ОБСЕ и других международных структур более жесткой реакции на политику ограничения свободы слова со стороны официального Киева.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.