Мексика пытается надавить на США по миграционной политике

МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Глава МИД Мексики Луис Видегарай сообщил, что в ближайшую пятницу его страна представит в Организацию американских государств (ОАГ) проект резолюции, осуждающей политику по разделению семей мигрантов в США.
"Это заявление включит в себя призыв к правительству США положить конец разлучению семей мигрантов и лишению свободы детей обоих полов и подростков. Также в проекте резолюции будет содержаться просьба к Межамериканской комиссии по правам человека принять соответствующие меры в рамках своих полномочий", — говорится в сообщении МИД Мексики.
Во вторник Видегарай провел в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ОАГ Луисом Альмагро, где обсуждал тему мигрантов. "Это будет резолюция, в которой примет участие не только правительство Мексики, но она должна быть поддержана другими странами региона", – отмечается в коммюнике.