Мексика пытается надавить на США по миграционной политике

МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Глава МИД Мексики Луис Видегарай сообщил, что в ближайшую пятницу его страна представит в Организацию американских государств (ОАГ) проект резолюции, осуждающей политику по разделению семей мигрантов в США.

Как сообщалось ранее, в результате политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы, которая реализуется в США с апреля, не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе. Под давлением общественности президент США Дональд Трамп 20 июня подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Однако на данный момент неизвестно, каким образом будет происходить воссоединение семей и где их будут содержать.

"Это заявление включит в себя призыв к правительству США положить конец разлучению семей мигрантов и лишению свободы детей обоих полов и подростков. Также в проекте резолюции будет содержаться просьба к Межамериканской комиссии по правам человека принять соответствующие меры в рамках своих полномочий", — говорится в сообщении МИД Мексики.

Во вторник Видегарай провел в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ОАГ Луисом Альмагро, где обсуждал тему мигрантов. "Это будет резолюция, в которой примет участие не только правительство Мексики, но она должна быть поддержана другими странами региона", – отмечается в коммюнике.