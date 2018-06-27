В Израиле назвали причины отмены голосования о признании геноцида армян

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн — РИА Новости. Израильский парламентарий Тамар Зандберг сообщила, что сняла с голосования предложение о признании геноцида армянского народа в связи с отсутствием поддержки со стороны правящей коалиции.

Обсуждение инициативы на пленарном заседании Кнессета должно было состояться во вторник, и теперь отложено на неопределенный срок.

"Несмотря на обещания и проволочки, несмотря на то, что выборы в Турции уже пройдены, правительство и коалиция отказываются признавать армянский геноцид. Поэтому с тяжелым сердцем я вынуждена отменить голосование", — написала лидер левой партии "Мерец" в социальных сетях.

Надежды преодолеть многолетнюю оппозицию правительства у сторонников инициативы возникли на фоне резкого обострения израильско-турецких отношений со взаимной высылкой послов и генеральных консулов. Причиной дипломатического кризиса стало возмущение, которое вызвала в Анкаре гибель десятков палестинцев в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

По данным армянских историков, в Османской империи с 1915 года были убиты полтора миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 их городов и 2,5 тысячи сел. Современная Турция отвергает обвинения в свой адрес и остро реагирует на процесс международного признания геноцида.