Глава МИД Греции заявил о существовании плана дестабилизации страны

АФИНЫ, 27 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что существует план политических беспорядков, финансируемый "олигархами и третьими лицами". Об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter во вторник вечером.

"Организованный план политического беспорядка в развитии с деньгами олигархов и третьих лиц. Некоторые имеют в таких планах большие традиции", — написал Котзиас.

Помимо этого источник в правительстве Греции заявил во вторник вечером о плане "нового бунта". Поводом стал выход из партии АНЭЛ — младшего партнера по правящей коалиции – депутата Йоргоса Лазаридиса, объявившего, что после выхода из фракции он будет независимым депутатом. С его выходом у коалиционного правительства остается 152 мандата в 300-местном парламенте.

"Конкретные деловые интересы в Пирее и Салониках, действующие от имени Мицотакиса, уже замышляют план нового бунта. Очевидно, почему. Выход из меморандумов с кредиторами, прекращение политики аскетизма, облегчение долгового бремени устраняет любые аргументы Мицотакиса, который также спешит с событиями в его открытых вопросах с правосудием. Мы уверены, что им это не удастся. Греческий народ уже понял их план и будет наказывать мятежников", — заявил чиновник.

В последние дни в Греции прошел ряд выступлений против соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония. Некоторые греки считают соглашение предательством, поскольку в названии "Северная Македония" будет присутствовать название исторической греческой области Македония.