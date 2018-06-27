Причем «любые организационные и технические вопросы будут решены на самом высоком государственном уровне, но официально никого из нас не оформят даже в качестве агентов».

Лисогор также признался, что один из идеологов «Азова» Ярослав Бабич, который якобы повесился у себя в квартире на шведской стенке в июне 2015 года, на самом деле был убит. «Один его душил, а второй выкручивал гениталии, чтобы Бабич не мог защитить шею. У них это обычная практика», — говорит Сановский.