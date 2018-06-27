Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) формирует особые нелегальные группы для убийств и запугивания противников режима. Президент Петр Порошенко знает о существовании «эскадронов смерти». Предложение возглавить одну из таких групп получил Сергей Сановский, военный инструктор и бывший заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов». Отказался и был похищен СБУ, прошел через пытки, бежал из страны. Корреспондент РИА Новости встретился с ним в Мьянме. Сейчас Сановский оформляет политическое убежище в Швеции.
Кадровый потомственный военный Сергей Сановский служил в спецназе внутренних войск. Его воинские специальности — командир отделения разведки, снайпер-инструктор. Демобилизовался. Участвовал в протестах на Майдане. «Это был как глоток свежего воздуха. Казалось, страну действительно можно изменить к лучшему», — рассказывает он.
Во время противостояния в Киеве Сергей вместе с товарищем спрятал в подъезде девять человек от «Беркута». Когда выводил их в безопасное место, был жестоко избит «беркутовцами»: ему сломали челюсть, выбили почти все зубы. Два дня пролежал без сознания. Перенес несколько операций. В украинской прессе его тогда пафосно называли «простой герой с Майдана».
Выйдя из больницы, Сановский устроился на службу в «Азов». Ядро батальона, а позже полка составляли радикальные националисты и неонацисты.
Сергею не близка правая идеология (свои взгляды он определяет как нечто среднее между либерализмом и социализмом), зато у него есть боевой опыт.
В «Азове» он сначала командовал диверсионно-разведывательной группой, потом занял должность заместителя начальника учебно-тренировочного лагеря полка.
«Я этот лагерь практически с нуля создавал. Первую программу для новобранцев «Азова» тоже я писал», — вспоминает Сановский.
В ноябре 2014-го офицер одной из механизированных бригад ВСУ, принимавших участие в так называемой «антитеррористической операции», познакомил Сановского с Андреем Лисогором. Тот позиционировал себя как неофициального заместителя и доверенное лицо главы общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, занимавшейся обменом пленных.
Сергею посоветовали обратиться именно к Лисогору, так как он «работает под покровительством руководства СБУ и в состоянии решить многие вопросы».
Параллельно Лисогор проводил семинары и тренинги для участников АТО, бойцов Нацгвардии и Вооруженных сил Украины, оперативников и агентов СБУ. Занятия очень специфические. Помимо, например, стрелковой подготовки и ножевого боя, это подробный инструктаж, как связывать, душить и пытать людей.
У Сановского и Лисогора сложились более-менее доверительные отношения. «Я принимал участие в его семинарах, одновременно проводил тренировки по стрельбе, занимался тактической подготовкой бойцов Национальной гвардии», — объясняет Сергей.
Во время одной из встреч с Лисогором Сановский узнал, что тот — штатный советник руководителя департамента контрразведки СБУ генерала Алексея Петрова. Это креатура Петра Порошенко, фигура абсолютно не публичная, на телевидении он мелькнул только раз — в эфире «Прямого канала» заявил о «разоблачении российского агента». Им якобы был помощник премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежев.
В Министерстве госбезопасности ДНР считают Петрова заказчиком убийств лидеров ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви).
Однажды на встречу с Сановским Лисогор пришел вместе с Александром Покладом, майором департамента контрразведки.
В июне 2017-го Лисогор пригласил Сановского в кафе восточной кухни в жилом массиве «Чайка» в Киеве и сообщил, что по прямому распоряжению Петрова создана сеть нелегальных групп «для активных мероприятий на территории Украины», в том числе «ликвидации лиц, не согласных с проводимым политическим курсом».
«Упомянув, что очень ценит мой опыт и специфику выполнения задач подразделением, которым я командовал, он предложил мне собрать боевую группу в шесть-восемь человек из бывших сослуживцев», — рассказывает Сановский.
Причем «любые организационные и технические вопросы будут решены на самом высоком государственном уровне, но официально никого из нас не оформят даже в качестве агентов».
Лисогор также признался, что один из идеологов «Азова» Ярослав Бабич, который якобы повесился у себя в квартире на шведской стенке в июне 2015 года, на самом деле был убит. «Один его душил, а второй выкручивал гениталии, чтобы Бабич не мог защитить шею. У них это обычная практика», — говорит Сановский.
«Заказал» Бабича руководитель «Гражданского корпуса» и экс-министр юстиции Роман Зварич. Лисогор назвал имена исполнителей: бывший боец «Азова» Сергей Коровин с позывным Хорст и еще один «азовец» с позывным Полуботок.
Супруга Бабича не поверила в самоубийство.
«Но ей быстро объяснили, что, если она не успокоится, Ярослава после смерти еще и опозорят. Например, найдут у него детскую порнографию», — продолжает Сановский.
Лисогор также рассказал, что якобы случайный взрыв, от которого погиб при осмотре боеприпасов осенью 2014 года отставной полковник Главного управления разведки ВСУ Вячеслав Галва, организовала нелегальная группа СБУ. Его убили за отказ сотрудничать и критические высказывания в адрес власти.
Как считает Сергей, эти группы стоят за многими нападениями на политиков, журналистов, общественных активистов. Иногда людей просто пугали, они сами шли в полицию или СБУ, просили охрану. В итоге оказывались «под колпаком». Лисогор говорил, что провели уже несколько десятков акций. «Насколько я понял, эти группы не только политических оппонентов должны были запугивать и устранять, но и тех, кто сомневается и не сотрудничает. Кроме того, их использовали просто в экономических разборках», — отмечает Сановский.
При этом Лисогор постоянно подчеркивал, что деятельность групп одобрил Петр Порошенко и что Петров напрямую, в обход главы СБУ, подчиняется украинскому президенту.
Сергей в резкой форме отказался от предложения Лисогора.
«Меня хотели сделать палачом. Я солдат, а не палач», — говорит он. Лисогор потребовал никому не рассказывать об этой беседе, «иначе меня в лучшем случае задушат в подъезде».
Редакции РИА Новости также известно, что похожее предложение получил еще один украинский военный инструктор. Сейчас он находится за пределами Украины.
Его вербовала Ирина Рубинштейн, близкая знакомая и сотрудница Лисогора, официально занимающаяся административным руководством в общественной организации «Украинский контрнаступ».
К тому времени Сановский окончательно разочаровался в правительственном курсе, ушел из «Азова», хотя проводил занятия в других подразделениях Нацгвардии и ВСУ.
«С каждым годом становилось все хуже, в зоне АТО — пьянство и мародерство. Солдаты сидят без снабжения. Зато в Киеве политики воруют вагонами», — объясняет Сергей.
У него возникла идея организовать акцию «против политики в зоне АТО, земельной и пенсионной реформ» и вывести на нее ветеранов-«атошников». Он подал заявку в мэрию, ее удовлетворили. Но протест так и не состоялся.
«Десятого июля 2017 года выломали двери в мою квартиру. Люди в форме, кричат: «СБУ!» Никакого ордера, никаких документов. Я не оказывал сопротивления, но меня сильно избили. Один из них буквально прыгал у меня на позвоночнике», — вспоминает Сановский. В квартире в это время находилась беременная супруга Сергея Татьяна.
Его отвезли в здание СБУ, где с ним беседовал следователь, а потом — оперативники департамента контрразведки.
«Меня заставляли признаться в абсурдных вещах. Что я планировал госпереворот, хотел убить президента и министров. Это глупость! Но они выбивали признание и записывали все на камеру. А главное, требовали, чтобы я согласился с ними сотрудничать», — рассказывает Сергей.
Одним из оперативников был тот самый Александр Поклад, с которым Сергея познакомил Лисогор. Именно он его пытал, в основном душил. «Для человека очень страшно оказаться без кислорода. У нас в основном душат. Это действует», — поясняет Сановский. Потом на него надели противогаз и запустили в шланг перцовый газ из баллончика. Еще били электрошоком и выкручивали позвоночник. Сергей все подписал, и через двенадцать часов пыток и избиений его выпустили.
О дурной репутации департамента контрразведки и лично Поклада говорит и бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский. «Вместо того чтобы ловить настоящих террористов, департамент в стиле старого УБОПа вывозит людей в посадки и душит. У них есть сотрудник Александр Поклад по кличке Душитель, славится именно этим», — признается Речинский.
«Они думали, что получили меня, а я перешел в атаку», — продолжает Сановский.
Он снял побои сразу в нескольких медицинских клиниках и написал заявление по поводу похищения и пыток в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В бюро дело рассматривать отказались, тогда адвокат Сановского Сергей Титоренко из объединения «Фортеция» обращается в суд. Дело в итоге возбуждают, потом передают из НАБУ в военную прокуратуру.
Пока адвокат разбирался с судом и прокуратурой, Сановский «залег на дно». Он поменял телефонный номер, ночевал у знакомых в Киеве, затем уехал в Приднестровье, а оттуда — в Молдавию. Провел там несколько месяцев, к нему приехала жена.
«Как-то раз мне на WhatsApp позвонил Поклад. Сказал, что он знает, где я, что он тоже в Кишиневе и надо встретиться. Что я должен сотрудничать с ними или будет «очень плохо». Вероятно, дело, возбужденное прокуратурой, стало для них настоящей угрозой, и они хотели, чтобы я отказался от своих слов. Я сделал вид, что согласился на встречу, договорились на завтра, на 12:00. На всякий случай для подстраховки я записал видеообращение, а сам с женой уехал в Болгарию», — вспоминает Сергей.
В Софии Сановский получил сообщение от адвоката Титоренко, что ему «надо срочно уезжать куда-нибудь подальше, лучше всего в Азию, и переждать». После этого адвокат перестал отвечать на звонки. «У него и у мамы провели обыски, думаю, он испугался», — говорит Сановский.
Он решил укрыться в Мьянме, оформил электронную визу.
Но в аэропорту на паспортном контроле их с супругой задержали.
«Есть запрос Интерпола», — пояснил офицер полиции и больше ни на какие вопросы не отвечал. Тогда Сановский заявил, что просит политического убежища.
«У него просто округлились глаза. Сразу пропустили, провели на самолет. Им скандал был не нужен. А задержали, видимо, по неформальной договоренности с СБУ. Придержали бы меня, а потом передали нашим. Из Болгарии людей на Украину в багажниках вывозили», — рассказывает Сергей.
Из Мьянмы он безрезультатно пытался связаться с адвокатом. Ему сделали операцию на позвоночнике, поврежденном во время допросов.
Хотел просить там политического убежища, но в миссии ООН объяснили, что в законодательстве Мьянмы такого вообще нет.
Сейчас Сергей и его жена оформляют политубежище в Швеции и находятся под охраной полиции.
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