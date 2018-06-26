Госдеп одобрил возможную продажу Испании пяти комплексов Aegis

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Испании пяти комплексов противоракетной обороны AEGIS на сумму более 860,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны США.
Испания уже располагает пятью фрегатами, оснащенными этой системой, и пять дополнительных комплексов позволят Испании более гибко противодействовать региональным угрозам, сказано в сообщении ведомства.
Там также содержится оговорка, что подобное уведомление о возможной продаже является обязательным, но не означает, что сделка обязательно состоится.