Принц Уильям встретился с потомками евреев, которых спасла его прабабушка

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн — РИА Новости. Принц Уильям встретился в ходе поездки в Израиль с потомками евреев, которых спасла в годы Второй мировой войны его прабабушка, ныне похороненная в русском православном монастыре в Иерусалиме.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II первым из членов британской королевской фамилии посещает Израиль и палестинские территории с официальным визитом, который стороны называют "историческим".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принимавший английского гостя в своей иерусалимской резиденции, рассказал, что во встрече участвовали Эдит и Филип Коэны — потомки еврейской семьи, которую укрывала в Афинах принцесса Греческая и Датская Алиса.

"Я сказал ему, что он должен очень гордиться своей прабабушкой, которая спасла беззащитных евреев, а я, как премьер-министр Израиля, очень горд тем, что евреи больше не беззащитны", — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Принцессу допрашивали гестаповцы, но она притворялась, что не понимает вопросов, используя свою глухоту, сказано в материалах иерусалимского мемориального комплекса "Яд ва-Шем", который присвоил ей звание праведницы народов мира.

С посещения "Яд ва-Шема" принц Уильям начал свой визит в Израиль, а в среду собирается побывать на могиле прабабушки, которая покоится в русском православном храме Марии Магдалены в Гефсимании — древнем масличном саду, где, согласно библейской традиции, Иисус Христос молился в ночь перед арестом и был предан Иудой слугам первосвященника. Место упокоения принцесса Алиса выбрала сама, пожелав быть погребенной рядом со своей родственницей — великой княгиней из дома Романовых преподобномученицей Елизаветой Федоровной.

Вдова московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича прославилась обширной благотворительной деятельностью, основанием Марфо-Мариинской обители и руководством Императорским православным палестинским обществом. В 1918 году ее убили большевики, сбросив на дно шахты в Алапаевске. Ее останки белогвардейцы вывезли в Китай, оттуда их переправили для захоронения в Иерусалим. Елизавета Федоровна была канонизирована сначала Русской православной церковью заграницей, а затем Русской православной церковью.

В Иерусалиме принц Уильям также встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином и подарил ему красную футболку команды "Ливерпуль" с автографом ее знаменитого экс-капитана Стивена Джеррарда.

Далее английский гость отправился в Тель-Авив — второй по величине город Израиля, его деловую столицу и самый популярный средиземноморский курорт. Он общался с отдыхающими на пляже, сетуя на то, что не захватил с собой плавки, и сыграл в футбол с арабской и еврейской молодежью в Яффе, старинном тель-авивском предместье. День закончился приемом у британского посла, куда были приглашены многие местные знаменитости, включая, как пишут местные СМИ, фотомодель Бар Рафаэли и певицу Шири Маймон.

На четверг у принца запланировано посещение "оккупированных палестинских территорий", к которым Великобритания к недовольству израильтян относит Восточный Иерусалим с историческим центром города.