Франция примет часть мигрантов с судна Lifeline

ПАРИЖ, 26 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция будет одной из стран, которая примет часть мигрантов с судна Lifeline, заявил на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон.

Трансляция пресс-конференции велась в Twitter Макрона.

"Я могу подтвердить, что Франция будет одной из стран, которая примет часть людей с судна Lifeline, когда оно прибудут в один из европейских портов", — сказал Макрон журналистам. По его словам, речь идет о том, что европейская страна может принять несколько десятков мигрантов.

Он отметил, что в течение последних нескольких дней велась работа властями Мальты по этому вопросу.

"Мы работали над совместным европейским решением. И я бы хотел в этой связи поприветствовать чувство ответственности премьер-министра Мальты Джозефа Муската", — подчеркнул Макрон.

Французский лидер добавил, что премьер-министр Мальты должен подтвердить параметры операции.