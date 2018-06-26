В Мексике совершили покушение на еще одного кандидата

МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Очередное покушение в Мексике совершено на кандидата за пять дней до всеобщих выборов, на этот раз был ранен Раймундо Кармона, претендент на пост мэра города Сан-Педро-Почутла в штате Оахака.

По информации портала Excelsior , Кармону обстреляли неизвестные в самой Почутле в ночь на вторник. Он получил ранения и был доставлен в местный госпиталь, а затем перевезен в город Оахака.

Накануне кандидат в депутаты от партии "Морена" в мексиканском штате Оахака Эмигдио Лопес Авенданьо был убит вместе еще с четырьмя однопартийцами во время предвыборной поездки.

По данным аналитической компании Etellekt, только по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков. Из них 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, еще 14 уже были зарегистрированы. Сейчас число убитых уже составляет порядка 130 человек.

На фоне этой волны насилия власти Мексики объявили о выделении обязательной охраны кандидатам всех уровней на предстоящих 1 июля всеобщих выборах.