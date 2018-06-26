В Афинах открылась фотовыставка из архивов МИА "Россия сегодня"

Председатель парламента Греции Николаос Вуцис и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время осмотра выставки по истории отношений России и Греции в Афинах. 25 июня 2018

Председатель парламента Греции Николаос Вуцис и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время осмотра выставки по истории отношений России и Греции в Афинах. 25 июня 2018

АФИНЫ, 26 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Выставка фотографий из архивов МИА "Россия сегодня", рассказывающих об истории дружественных отношений между Россией и Грецией открылась во вторник в Афинах. Экспозицию открыли вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель парламента Греции Николаос Вуцис.

Выставка "Путь из прошлого — история, обращенная в будущее" посвящена 25-летию со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грецией, ее открытие приурочено к проведению 25-й юбилейной генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Выставка проходит в выставочном зале парламента Греции и будет открыта до 31 июля.

Более 100 фотографий официальной хроники из архивов Агентства печати "Новости", РИА Новости, МИА "Россия сегодня", воспоминания и сувениры рассказывают об истории отношений двух стран и определяют их будущую направленность. Гостям выставки подарили копии Договора о дружбе и сотрудничестве. На кадрах официальной фотохроники запечатлены визиты лидеров двух государств, глав парламентов, министров.

Как отмечали организаторы, Россию и Грецию связывают общая религия и религиозная традиция, родственные духовные и культурные ценности, а культурный обмен и сотрудничество постоянно укрепляют связи двух стран.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время выступления на открытии выставки по истории отношений России и Греции в Афинах. 25 июня 2018 © РИА Новости / Геннадий Мельник Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время выступления на открытии выставки по истории отношений России и Греции в Афинах. 25 июня 2018

"Выставка символизирует главное — что между нашими странами, между нашими народами есть постоянный диалог и доверие. Есть общий взгляд на настоящее и будущее", — сказала Яровая. Она поблагодарила тех политиков, которые 25 лет назад подписали договор о дружбе.

Ирина Яровая сказала, что Госдума готова организовать подобную выставку в стенах парламента России. Она предложила также новые формы межпарламентского сотрудничества.

"Хотелось бы предложить парламенту Греции расширить формат нашего взаимодействия. У нас есть группа дружбы. Мы можем организовать более узкое профильное рассмотрение вопросов в сфере экономики, гуманитарного сотрудничества. У нас есть такие возможности, а самое главное — у нас есть запрос наших граждан, наших народов. Искать решение сложных вопросов можно только через диалог. Где заканчивается диалог, в мире начинает действовать право силы и начинаются конфликты. Это не наш путь с Грецией. Мы за равноправие и честность в отношениях", — сказала вице-спикер Госдумы.

По ее словам, на уровне глав государств видно, что идет постоянный честный, доверительный диалог.

Во время осмотра выставки председатель парламента Греции Вуцис отметил, что во Второй мировой войне греческий народ понес большие жертвы, в процентном соотношении сопоставимые с потерями советского народа.

"Греция была единственной европейской страной во Второй мировой войне, которая сорвала мобилизацию на Восточный фронт. Народ протестовал. Ни один грек не воевал против Советского Союза", — сказал Вуцис.

Яровая рассказала об обычае зажигать свечу памяти 22 июня — в день памяти и скорби.

Вуцис заявил, что надо бороться не только за память о прошлом. "Надо бороться против тех, кто переписывает историю и Великой Отечественной войны, кто возрождает нацизм. Мы в Евросоюзе знаем очень хорошо эту проблему и боремся с этим", — сказал греческий политик.

Яровая напомнила, что парламент России неоднократно принимал резолюции о недопущении попыток переписать историю и реабилитировать нацизм. "Нам надо объединяться в защите. Опасные амбиции современных политиков — это выстрел не в прошлое, а в будущее", — сказала вице-спикер.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Председатель парламента Греции Николаос Вуцис во время выступления на открытии выставки по истории отношений России и Греции в Афинах. 25 июня 2018 © РИА Новости / Геннадий Мельник Председатель парламента Греции Николаос Вуцис во время выступления на открытии выставки по истории отношений России и Греции в Афинах. 25 июня 2018

Вуцис заявил со своей стороны, что надо многое сделать в отношении стран Балтии, Польши и Венгрии. "Мы очень многое делаем, чтобы в этих странах не возродились ревизионистские школы", — сказал председатель парламента.

Яровая сказала, что на политиках лежит особая ответственность и с них особый спрос, и, например, вина за происходящее на Украине, где молодежь растаптывает могилы предков и оскорбительно высказывается о солдатах, отдавших свои жизнь, лежит в первую очередь на украинских политиках.

Яровая пригласила греческих политиков принять участие в ежегодной конференции по безопасности, которая проходит в Москве.

Помимо официальной хроники, на выставке представлены фотографии культурного сотрудничества и спортивных соревнований с участием российских и греческих спортсменов.

Заметив фотографию футбольного матча, Яровая пригласила греческих депутатов сыграть с российскими. "Мы приглашаем греческих коллег приехать и сыграть дружеский матч с нашими депутатами", — сказала вице-спикер.