НАТО одобрила новую стратегию по ВВС

БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. НАТО одобрила новую стратегию по военно-воздушным силам, в которой признается, что на проведение в будущем операций альянса могут оказывать влияние современные системы ПВО и космические средства, и впервые после "холодной войны" могут сложиться условия, когда превосходства в воздухе может не быть.

В новой стратегии излагаются нынешние и будущие условия, в которых, как полагают в альянсе, будут действовать военно-воздушные силы союзников.

"Будущие вызовы и угрозы будут носить транснациональный и многоаспектный характер и, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе… В результате в будущем условия действий могут оказаться такими, при которых превосходство в воздухе может не быть обеспечено ни в начале операций, ни, в случае его получения, быть постоянным условием", — говорится в документе.

Кроме того, впервые после окончания "холодной войны" Североатлантический альянс должен иметь возможность проводить операции против любого равного противника.

"Признавая, что десятилетия неоспоримых (по превосходству — ред.) воздушных операций могут завершиться, стратегия предупреждает, что современные системы противовоздушной обороны, кибер- и радиоэлектронная борьба могут повлиять на воздушные операции НАТО", — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

В сообщении также говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной поддержкой и данными после удара.

Стратегия при этом предусматривает, что военно-воздушные силы стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно защищенное воздушное пространство.