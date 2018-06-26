Генконсульство в Анталье подтвердило гибель российского туриста

АНКАРА, 26 июн — РИА Новости, Федор Смирнов. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель российского туриста, который прибыл на отдых в один из курортных регионов страны.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего жителя Ханты-Мансийска Антона Ярошина. По словам его двоюродного брата, с которым они приехали на отдых в Сиде, в ночь на 24 июня молодой человек ушел на дискотеку, а утром мать не обнаружила его в номере отеля, после чего ей сообщили, что тело Антона найдено под окнами гостиницы.

Однако, как заявил РИА Новости представитель жандармерии Сиде, стражи правопорядка не зафиксировали никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом в последние несколько дней в этом районе.

"Гибель россиянина по имени Антон Ярошин турецкими правоохранительными органами не подтверждена. Однако имел место похожий случай в указанное время, и это произошло не в Сиде, а другом курортном регионе Турции. Дополнительные сведения по просьбе родственников мы предоставить не можем", — сказал сотрудник российской дипмиссии.