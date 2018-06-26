Трамп намерен попросить больше средств на стену на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство планирует запросить увеличение финансирования строительства стены на границе с Мексикой, чтобы ускорить процесс.
"Сейчас мы расходуем 1,6 миллиарда долларов, есть план еще на 1,6 миллиарда, но я хотел бы обсудить с присутствующими, можем ли мы увеличить эту сумму", — добавил президент США.
В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда.