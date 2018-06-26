Группа наблюдателей из Катара изучает опыт Казани по проведению ЧМ

КАЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости. Группа наблюдателей из Катара, который в 2022 году примет чемпионат мира по футболу, во вторник посетила городской пресс-центр ЧМ-2018 в Казани, где изучила опыт подготовки к мундиалю.

Городской пресс-центр ЧМ-2018 открылся в Казани 13 июня, он разместился в IT-парке. В фойе центра представлены фотовыставка, посвящённая первому чемпионату мира в РФ по футболу, презентационный стенд госкомитета Татарстана по туризму "Татарстан: 1001 удовольствие" со справочными материалами по основным туристическим объектам республики, экспозиция Татарского книжного издательства, насчитывающая более 200 наименований изданий, интерактивная площадка, где делегации районов республики, творческие коллективы представляют культуру, обычаи, традиции живущих в Татарстане народов, здесь же представлена национальная сувенирная продукция.

В главном зале городского пресс-центра в Казани, оснащённом компьютерами, принтерами, бесплатным Wi-Fi, большим экраном для трансляции матчей, одновременно могут разместиться до 100 журналистов (45 мест оборудованы компьютерами). Также здесь находятся зона регистрации, зал для пресс-конференций, зона пресс-подхода, зона отдыха. Для журналистов предусмотрены фуршеты и кофе-брейк, при этом все блюда приготовлены по стандарту халяль. Пресс-центр рассчитан для одновременной работы 250-300 журналистов. Зарубежным журналистам помогают волонтеры со знанием иностранных языков.

В пресс-центре ежедневно проводится две-три пресс-конференции (всего запланировано порядка 60), все они обеспечены синхронным переводом на английский язык. Предусмотрена возможность соединения посредством видеомостов со всеми 11 городами-организаторами чемпионата в РФ. Для журналистов организованы различные презентации, экскурсии.

"Учитывая, что наши коллеги проводят чемпионат мира в 2022 году, их интересовала логистика подготовки к чемпионату в целом. У нас в пресс-центре – каким образом он организован технически, как осуществлялась регистрация журналистов и выдача баджей. Большой интерес вызвала культурная программа для журналистов: каким образом она была составлена, как отбирались культурные мероприятия и программы", — сказала РИА Новости руководитель пресс-центра, первый заместитель руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эльвира Ахметова.

По её словам, главными целями организаторов пресс-центра были создание комфортных условий для работы всех коллег-журналистов – и зарубежных, и российских, а также представление им всего многообразия Татарстана – культурного, исторического, экономического, инвестиционного, туристического.

Как отметил координатор группы наблюдателей из Катара Заид Мосави, в России они намерены посетить несколько площадок — кроме Казани, в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, наблюдатели хотят непосредственно на месте ознакомиться с лучшими практиками организации и проведения чемпионата мира.

Представитель оргкомитета ЧМ-2022 отметил, что делегации очень понравился стадион "Казань Арена", который они считают потрясающим. Но наблюдатели также обращают внимание и на сам город. "Казань является очень компактной по размеру в отличие от всей России, Катар – тоже небольшая страна. Поэтому это хороший опыт. Также у нас есть общие мусульманские корни, мы очень схожи во многом", — сказал он.

Мосави добавил, что у наблюдателей была возможность пообщаться в Казани с колумбийскими фанатами, которые сказали, что им все очень понравилось. Поэтому члены делегации Катара, по его словам, с нетерпением ждут посещения казанской фан-зоны.

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