В Госдепе заявили, что Россия может вмешаться в ситуацию в Македонии

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что существует "большая вероятность", что Россия попытается вмешаться в ситуацию в Македонии.

"Да, я обеспокоен. Я особенно обеспокоен возможностью российского вмешательства. Мы видели это в Черногории. И я думаю, что есть большая вероятность, в особенности в отношении Македонии, что российская сторона попытается вмешаться. Мы знаем российские методы", — сказал он, выступая на слушаниях в сенате.

Митчелл отметил, что США работают с Македонией для "укрепления ее институтов", и Россия не вправе решать будущее этой страны.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс будет делать все возможное, чтобы помочь защитить Македонию от "агрессии" со стороны России, несмотря на то что процедура принятия этой балканской страны в организацию до сих пор не может быть начата из-за нерешенного вопроса с названием страны.

Спор о названии между Македонией и Грецией, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В начале июня 2017 года к НАТО присоединилась новая страна — Черногория. Она стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, ранее заявлял, что Запад обещал, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется на Восток, но затем поступил не по-джентельменски и нарушил достигнутые после холодной войны "железные" договоренности.