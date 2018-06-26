Замглавы МИД обсудил с послом Израиля двусторонние отношения

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в РФ Гарри Кореном палестино-израильское урегулирование и вопросы развития двусторонних отношений, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждались ключевые аспекты региональной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, а также актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильских двусторонних отношений", — говорится в сообщении МИД.

Ранее источник в канцелярии главы израильского правительства сообщил РИА Новости, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил приглашение приехать в Москву на финал чемпионата мира по футболу и рассматривает такую возможность. Финал мундиаля пройдет в российской столице 15 июля.