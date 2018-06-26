США хотят нарастить присутствие в Центральной и Восточной Европе

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят нарастить присутствие в Центральной и Восточной Европе на фоне усиления влияния Китая и России в этом регионе, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

По его словам, США "исключили из числа приоритетов Центральную и Восточную Европу" при том, что Китай и Россия, напротив, уделяют этому региону повышенное внимание, "тратят много денег на инфраструктуру", и Соединенным Штатам необходимо изменить эту ситуацию.

"Инвестиции Китая в Центральную и Восточную Европу — серьезные, они являются стратегическими и они растут. В период между 2005 и 2017 годами Китай инвестировал более 24,19 миллиарда долларов в страны Центральной и Восточной Европы", — сказал Митчелл, выступая на слушаниях в сенате США.

Митчелл отметил, что "Китай инвестируют в стратегическую собственность и инфраструктуру", и "они заостряют свою мягкую силу".

Помощник госсекретаря подчеркнул, что США работают над тем, чтобы "увеличить западное и американское присутствие в Центральной и Восточной Европе".