Президент Парагвая отозвал свое прошение об отставке

МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Президент Парагвая Орасио Картес во вторник отозвал поданное им ранее в национальный конгресс прошение об отставке.

"Я с большим сожалением вижу, что некоторые законодатели не хотят исполнения народной воли, выраженной 22 апреля (дата президентских выборов — ред.), поэтому я отзываю свое прошение об отставке с поста президента республики", — написал Картес в своем микроблоге в Twitter и опубликовал фотографию заявления на имя главы парламента.

В заявлении Картес пояснил, что причиной отзыва стал фактический отказ со стороны конгресса рассматривать его обращение. Ранее Картес планировал, уйдя заранее с поста главы государства, стать сенатором в срок до 30 июня.

Картес находится у власти в Парагвае с августа 2013 года. В августе текущего года он в любом случае ушел бы с поста, так как в апреле новым президентом был избран кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес. Абдо — сын секретаря Альфредо Стресснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. Новый президент вступит в должность 15 августа.