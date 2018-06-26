На Украине заявили о подготовке дополнительной полумиллионной армии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о создании системы территориальной обороны, которая в скором времени даст возможность киевским властям поставить под ружье 500 тысяч человек.

Как отметил Турчинов, согласно проекту Генштаба, в каждой области будут созданы бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничных войск. По его словам, новая система позволит "превратить каждый район, каждый город в неприступную крепость".

При этом создание системы территориальной обороны, считает Турчинов, позволит подготовить многотысячный дополнительный резерв для ВСУ, Национальной гвардии и пограничников.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", — заявил Турчинов.

По его словам, Министерство обороны Украины и Генеральный штаб сейчас готовят проект закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения СНБО будет внесен в Верховную раду.