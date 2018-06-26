"Горькое лекарство". Почему пенсионные реформы проходят без референдума

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. После финансового кризиса 2008 года в ряде западных стран повысили возраст выхода на пенсию. Правительственное решение одобрили тогда национальные парламенты. Поскольку пенсионная реформа — тема слишком чувствительная, на референдум этот вопрос не выносили. Все политики понимали: попытки "всенародного обсуждения" в данном случае — чистый популизм.

Политические традиции

Если в большинстве европейских стран ответственность за реформу взяли на себя власти, то в Швейцарии в 2016 году решили провести плебисцит — по вопросу об увеличении государственных пенсий. С такой инициативой выступили профсоюзы и левые политики. Аргументы были понятные: жить только на одну "базовую" пенсию в Швейцарии крайне сложно. Но граждане на референдуме сказали "нет". В следующем году в стране состоялось новое голосование, на котором отклонили предложение о повышении пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет. Однако нужно понимать, что в Швейцарии таковы политические традиции: на всенародное голосование здесь выносится многое.

В соседних Германии и Франции совсем иные реалии. Там вопрос о пенсиях на референдум не выносили. Париж проводит реформу с 2010 года — тогда ее одобрил сенат (верхняя палата парламента). Пенсионный возраст подняли с 60 до 62 лет (единый для мужчин и для женщин), а планку, с которой граждане получат выплаты в полном объеме, — с 65 до 67 лет. Все это сопровождалось масштабными акциями протеста. Профсоюзы выводили на улицы возмущенных людей.

Берлин с 2007 года поэтапно повышает возраст выхода на пенсию. Процесс растянут почти на двадцать лет. К слову, в Германии схожая с Россией демографическая ситуация: увеличивается средняя продолжительность жизни, но общество не молодеет. Поэтому реформа назрела давно.

Пенсионный возраст по этим же причинам повышали и в Италии, Греции, Дании, Испании. За это голосовали парламенты, никаких плебисцитов. На референдум решились в Словении, население реформу отвергло. Однако позднее правительству все равно пришлось принимать меры бюджетной экономии, а профсоюзам соглашаться на снижение зарплат. Популистский ход не сработал.

"Реализованы во многих странах"

Директор Всероссийского научно-исследовательского института труда Дмитрий Платыгин отмечает, что "инициатива по повышению пенсионного возраста были реализована во многих странах". "В каких-то государствах все прошло более-менее гладко — например, в Германии. В других население выражало озабоченность — как во Франции. Где-то реформа вызвала очень болезненную реакцию — здесь можно вспомнить Италию. Рано или поздно объективные экономические причины заставляют любое правительство поднимать пенсионный возраст", — объясняет эксперт.

Платыгин напоминает, что изменения пенсионного возраста определяются механизмом трипатризма. "В России, как и в других странах, есть система регулирования трудовых и связанных с ними отношений на основе взаимодействия работника, работодателя и государства. Инициативы обсуждают, вносят корректировки, проходят общественные слушания. Проект изменений пенсионной системы после правительства вынесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии, инициатива поступила в Госдуму, направлена во все субъекты Федерации для вовлечения общественных институтов в ее обсуждение. Это и есть механизм общественных консультаций", — уточняет он.

По его мнению, реформа скажется не только на социальной части государственного бюджета. "Доход от трудовой деятельности всегда выше, чем пенсия. Чем больше людей хорошо зарабатывают, тем лучше стимулируется спрос. Повышенный спрос вызывает рост производства, а это в свою очередь требует вливания трудовых ресурсов. Есть еще ряд мультипликативных эффектов, которые могут поднять доходы работающего населения", — перечисляет Платыгин.

"Принимается политическое решение"

Глава Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России Владимир Назаров признает, что "повышение пенсионного возраста — мера непопулярная". "Выносить этот вопрос на референдум, значит, никогда не принять решение. Но из этого не следует, что не нужны широкие обсуждения. Это необходимо прежде всего для того, чтобы объяснить обществу необходимость такого шага. А с другой стороны — понять страхи и опасения, которые есть в обществе, и адекватно на них отреагировать. Поэтому во всех странах проводятся обсуждения с профсоюзами, работодателями, в парламентах. Эта дискуссия может идти долго, в ряде стран — десятилетиями. Но в итоге принимается политическое решение, когда правящая партия берет на себя ответственность", — поясняет он.

"В нашем случае главная задача — повышение пенсий неработающим пенсионерам. Наша пенсионная система, конечно, разбалансирована, но в целом государственные финансы в порядке, — продолжает эксперт. — Поэтому у нас нет необходимости, как во многих странах Европы (Чехии, Венгрии, Австрии, Словении, Греции, Италии), проводить пенсионную реформу за счет пенсионеров. В ряде стран было так: повысили возраст — снизили дефицит (бюджета), убрали индексацию пенсий — снизили дефицит. А мы можем направить всю экономию на рост пенсий в среднесрочной перспективе, обеспечить их индексацию выше инфляции, как и предлагал президент. Здесь выгода будет и для пенсионеров — сразу же увеличение выплат. Пенсионеры старших возрастов, как правило, уже не работают, пенсия для них единственный источник дохода, они получат прибавку. А люди предпенсионного возраста трудятся, зарплата у нас выше пенсии. Поэтому бедность должна сократиться".

© AP Photo / Petros Giannakouris Протесты против сокращения сумм пенсионных выплат в Греции © AP Photo / Petros Giannakouris Протесты против сокращения сумм пенсионных выплат в Греции

Пенсионная реформа, по мнению главы Научно-исследовательского финансового института, существенно изменит и отношение работодателя к возрастным сотрудникам. "Международный опыт говорит, что на 55-летних при сдвигании возраста пенсии смотрят, как сейчас — на 40-летних. Отношение работодателей к сотрудникам "за 50" улучшится. Однако стоит все-таки подумать и над стимулами для предпринимателей, чтобы они охотнее брали таких сотрудников", — говорит Назаров.

По словам заведующего лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрея Коротаева, "властям известно, что большая часть населения отрицательно относится к пенсионной реформе". "Особенно — женщины предпенсионного возраста, они же — самые активные избиратели. Специалистам совершенно очевидно, что делать это надо было давно. Любой референдум по этому вопросу дал бы отрицательный результат, а реформа необходима", — подчеркнул он.

"Порой приходится идти на непопулярные шаги и действовать не в унисон с настроениями большей части населения. Горькое лекарство тоже иногда надо принимать", — резюмирует Коротаев.