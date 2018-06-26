Европейская федерация журналистов назвала арест Вышинского неправомерным

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) считает заключение под стражу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неправомерным.

Генсек организации, член рабочей группы Европейской комиссии по вопросам борьбы с фейковыми новостями Рикардо Гутьеррес подверг сомнению информацию, которую предоставила украинская сторона по этому вопросу.

Он заявил об отсутствии причин, которые бы оправдывали заключение Вышинского под стражу.

Гутьеррес отметил, что с момента постановочного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко "больше не понятно, кому верить на Украине". По его словам, инсценировка украинских спецслужб нанесла удар не только по авторитету журналистов во всем мире, но и по авторитету Украины.

"Теперь, когда украинские власти публикуют якобы новые элементы по аресту Вышинского, мы не знаем, кому верить", — подчеркнул Гутьеррес.

Дело Вышинского

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. В этот же день задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста заподозрили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.