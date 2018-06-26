Сенат Нидерландов поддержал запрет бурки в общественных местах

Женщина в хиджабе на одной из улиц в Европе. Архивное фото

Женщина в хиджабе на одной из улиц в Европе. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сенат Нидерландов проголосовал во вторник за запрет бурки и другой закрывающей лицо одежды в общественном транспорте, правительственных зданиях, школах и больницах, сообщает информационный портал DutchNews.

Запрет на ношение в некоторых общественных местах закрывающей лицо одежды, включая бурку и никаб, был одобрен нижней палатой парламента Нидерландов в ноябре 2016 года.

Как сообщает газета, сенаторы выразили обеспокоенность, что новый закон серьезно отразится на жизни нескольких сотен женщин, которые носят бурку или никаб в Нидерландах. В частности, партия министра внутренних дел Кайсы Оллонгрен "Демократы-66" (D-66) проголосовала против. Тем не менее, большинство поддержало запрет.

Время вступления закона в действие еще неизвестно. По данным издания, Оллонгрен обсудит этот вопрос с полицией и другими должностными лицами.

Законопроект был одобрен через 13 лет после поднятия вопроса о запрете бурки. Проект включает штраф в размере 400 евро за ношение одежды, закрывающей лицо, в правительственных зданиях, пишет DutchNews.

В сентябре 2016 года аналогичный запрет одобрила нижняя палата швейцарского парламента. Во Франции запрет на ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, принят в апреле 2011 года, Европейский суд по правам человека летом 2014 года счел этот закон правомерным.