Денисова назвала условие встречи Москальковой с Одинцовым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова предложила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой помощь в посещении россиянина Максима Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева, в обмен на ее встречу с осужденным в РФ украинцем Романом Сущенко.

Ранее Москальковой сообщила РИА Новости, что ей отказали в посещении Одинцова в СИЗО Киева из-за отсутствия разрешения со стороны украинского министерства юстиции.

"С целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченной РФ по актуальным просьбам", — написала Денисова в Facebook.

Омбудсмен Украины попросила Москалькову "способствовать… посещению гражданина Украины Романа Сущенко", отметив, что тогда Москалькова сможет посетить заключенного в киевском СИЗО Одинцова.

Военнослужащий РФ Одинцов и его сослуживец Александр Баранов были задержаны СБ Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании.

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он как сотрудник главного управления разведки минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское национальное агентство "Укринформ" тогда заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом, он находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.