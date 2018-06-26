Госдеп предупредил Турцию о санкциях в случае покупки у России С-400

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Покупка Турцией российских комплексов С-400 нанесет серьезный удар по отношениям Вашингтона и Анкары, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400 будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки с помощью санкций", — сказал он на слушаниях в сенате.

Дипломат добавил, что, если сделка по ЗРК все же состоится, прежнее взаимодействие Анкары и Вашингтона будет сложно восстановить.

В середине июня стало известно, что сенат США принял новый вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Анкары в программе производства истребителей F-35 из-за намерений республики купить российские зенитные комплексы.

Несмотря на этот шаг, на прошлой неделе компания Lockheed Martin передала представителям ВВС Турции первый ударный самолет пятого поколения. В соответствии с контрактом Анкара должна получить порядка 100 перспективных машин.

Ситуация вокруг С-400

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как в декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400.

Согласно документу, Анкара купит две батареи ЗРК, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства комплексов в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за сделку с Москвой. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставки американских вооружений.

В то же время в Турции заявляли, что Анкара примет меры против Вашингтона, если тот реализует свои угрозы.